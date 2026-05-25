ترامب يكرم قتلى القوات الأمريكية في "حرب إيران" وطهران تتحدى: "نحن أقوى من بداية المواجهة

أربيل (كوردستان24)- في خطاب بمناسبة "يوم الذكرى" بداخل مقبرة أرلينغتون الوطنية، كرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 13 جندياً من الخدمة العسكرية لقوا حتفهم خلال الصراع مع إيران، واصفاً إياهم بـ "الأرواح الرائعة" التي ضحت بحياتها لضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي.

وقال ترامب خلال المراسم: "في عملية (Epic Fury)، فقدنا 13 شخصاً مذهلاً ضحوا بأنفسهم لضمان أن الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم لن تملك أبداً سلاحاً نووياً، وأؤكد لكم أنهم لن يمتلكوه أبداً". وخصّ ترامب بالذكر عائلة الكابتن أريانا سافينو، التي قتلت في تحطم طائرة تزويد بالوقود في العراق، حيث طلب من عائلتها الوقوف لتحيتهم، مؤكداً أن تضحيتها "لن تذهب سدى" وأن الولايات المتحدة تحقق انتصارات في كل مكان.

كما قارن ترامب بين العمليات في جبهتين، مشيراً إلى أن العملية في فنزويلا التي أدت إلى اعتقال نيكولاس مادورو كانت "نصراً كاملاً" ولم تسفر عن خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية، موضحاً أن إجمالي القتلى في حربي إيران وفنزويلا بلغ 13 جندياً. ومن جانبه، وجه نائب الرئيس جي دي فانس، وهو محارب قديم في مشاة البحرية، رسالة امتنان لعائلات القتلى، مؤكداً التزام الإدارة بجعل الولايات المتحدة "أفضل نسخة من نفسها".

على الجانب الآخر: طهران تؤكد تفوقها العسكري

وفي مقابل هذه التصريحات، خرج قائد حرس الثورة الإسلامية في طهران الكبرى، العميد حسن حسن زاده، بتصريحات تتحدى الرواية الأمريكية، مؤكداً أن إيران اليوم "أقوى مما كانت عليه في اليوم الأول للحرب" مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن حسن زاده قوله إن المسؤولين الأمريكيين "يدركون جيداً" قوة إيران الحالية، محذراً من أن استمرار واشنطن في نهج التهديدات والضغوط سيؤدي إلى هزيمتها وتلقيها "ضربات ثقيلة ومميتة".

وشدد القائد العسكري المسؤول عن حماية العاصمة الإيرانية على أن القوات المسلحة لم تضعف، بل أصبحت أكثر استعداداً وتجهيزاً، مشيراً إلى أن جميع القدرات الدفاعية والمعدات الاستراتيجية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة، تم إنتاجها محلياً بأيدي الشباب الإيراني، مؤكداً أن العدو "لن يتمكن أبداً من وقف تقدم إيران في بناء قوتها".

يأتي هذا التراشق في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، بينما تصر طهران على أن قدراتها الدفاعية المتنامية تجعلها في وضع أقوى لفرض شروطها في الميدان.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة