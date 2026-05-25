شاخەوان عبدالله: زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد كرّست لغة الحوار والحلول الدستورية لمعالجة الملفات العالقة

أربيل (كوردستان24)- أكد شاخەوان عبدالله، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى العاصمة بغداد خلال اليومين الماضيين، مثّلت خطوة جوهرية في إطار المساعي المستمرة لتعزيز التنسيق بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وأوضح عبدالله، الذي رافق رئيس حكومة إقلیم کوردستان في جولته، أن الزيارة شهدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع كبار المسؤولين والقادة السياسيين في العراق. وتركزت المباحثات على استعراض الأوضاع السياسية الراهنة والبحث عن حلول عملية وملموسة للملفات المشتركة، بما يضمن تحقيق الاستقرار والمصلحة العامة لجميع المكونات.

وأشار رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى أن اللقاءات سادتها أجواء إيجابية وتفاهم عالٍ، حيث أجمعت الأطراف السياسية على أهمية الدور الذي يلعبه مسرور بارزاني في تهدئة الأجواء وتقريب وجهات النظر. كما شدد المجتمعون على أن الالتزام التام بالدستور العراقي وتطبيق بنوده يظلان السبيل الوحيد والأمثل لإنهاء الخلافات، بما يعزز الركائز الاقتصادية والسياسية للبلاد.