تفاؤل بمحادثات واشنطن وطهران يقود الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية ويهبط بالنفط

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهدت الأسواق المالية العالمية تحولاً ملحوظاً اليوم الثلاثاء 26 ایار/مایو 2026، حيث انتعشت الأسهم الأمريكية بشكل كبير بينما سجلت أسعار النفط تراجعاً حاداً، وذلك في أعقاب تصريحات "إيجابية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سير المفاوضات مع إيران، مما عزز آمال المستثمرين في انفراجة دبلوماسية تخفف من حدة التوترات في الشرق الأوسط.

انتعاش الأسواق وتراجع النفط

ومع استئناف التداول بعد عطلة "يوم الذكرى" في الولايات المتحدة، هبط سعر برميل النفط الخام الأمريكي بنسبة 3.8% ليستقر عند 92.99 دولاراً. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بتقلص المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة، بعد أن وصف ترامب المحادثات مع الجانب الإيراني بأنها "تسير بشكل جيد للغاية".

في المقابل، اندفعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" (إس آند بي 500، داو جونز، وناسداك) نحو مستويات قياسية غير مسبوقة، لتلحق بركب الأسواق العالمية التي استجابت بإيجابية لتلميحات التهدئة السياسية.

تأثير المسار الدبلوماسي على شهية المخاطر

ورغم استمرار العمليات العسكرية في المنطقة، وإعلان الجيش الأمريكي عن توجيه ضربات لمواقع إطلاق صواريخ وزوارق إيرانية، إلا أن تركيز المستثمرين انصب بالكامل على "النبرة التفاؤلية" للمسار التفاوضي. ويرى محللون أن السوق بدأ يسعّر احتمالية إنهاء الصراع، وهو ما انعكس في انخفاض "علاوة المخاطر" التي كانت ترفع أسعار الوقود وتضغط على قطاعات الصناعة والتكنولوجيا.

تفاؤل حذر وتجارب سابقة

وبالرغم من هذا الزخم الإيجابي، يسود نوع من الحذر في الأوساط الاقتصادية؛ إذ يذكر الخبراء بأن الأسواق سبق وأن تفاعلت مع آمال مماثلة لإنهاء الحرب، لتعود النزاعات وتتفاقم مجدداً، مما أدى في السابق إلى موجات تضخم عالمية أرهقت الاقتصادات الكبرى. ويبقى السؤال المعلق في أروقة المال: هل تتحول تصريحات ترامب "الإيجابية" إلى اتفاق مستدام ينهي أزمة الطاقة، أم أن تقلبات الميدان ستعيد خلط الأوراق مرة أخرى؟



المصدر: AP