روبيو: سنفتح مضيق هرمز بأي وسيلة كانت.. وترامب يحدد ملامح "الاتفاق البديل" مع طهران

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان فتح مضيق هرمز "بأي شكل من الأشكال"، مشدداً على أن الممرات المائية الدولية يجب أن تظل مفتوحة أمام حركة الملاحة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري كبير، عقب الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية يوم الاثنين الماضي.

وفي تصريح للصحفيين، قال روبيو: "يجب أن تظل المضايق مفتوحة، وسنقوم بفتحها بأي وسيلة كانت، ولا بد أن تبقى كذلك"، في إشارة واضحة إلى استعداد واشنطن للتحرك عسكرياً لضمان أمن الملاحة في المنطقة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، كشف وزير الخارجية الأمريكي أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق مع طهران لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن هذه العملية "قد تستغرق بضعة أيام" قبل اتضاح نتائجها النهائية.

من جانبه، حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملامح السياسة الأمريكية تجاه هذا الملف عبر منشور على منصته "تروث سوشيال"، مؤكداً أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون "مجزياً وذا مغزى"، وإلا فلن يكون هناك اتفاق على الإطلاق.

وانتقد ترامب بشدة الاتفاق النووي السابق (JCPOA)، واصفاً إياه بـ "الكارثة" التي تفاوضت عليها إدارة أوباما، ومعتبراً أنه كان "طريقاً مفتوحاً ومباشراً لامتلاك إيران سلاحاً نووياً". وأضاف ترامب بحزم: "أنا لن أبرم اتفاقاً من هذا القبيل!".

تأتي هذه التطورات المتسارعة في وقت تعيش فيه المنطقة أزمة حادة جراء مواجهة عسكرية مستمرة منذ 39 يوماً بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى. وتتزامن الجهود الدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى تسوية شاملة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، حيث تسعى طهران من خلال هذه المفاوضات إلى تأمين الإفراج عن مليارات الدولارات من أموالها المجمدة في الخارج مقابل تقديم تنازلات في الملفات العالقة.