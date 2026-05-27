محافظ أربيل ورئيس مؤسسة بارزاني الخيرية يتفقدان المسلخ الحديث ويؤكدان أهمية الذبح الصحي للأضاح

أربيل (كوردستان24)- أجرى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، ورئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، موسى أحمد، اليوم الأربعاء 27 أيار 2026، زيارة تفقدية إلى المسلخ الحديث المسماة ب(ميگل)، للاطلاع ميدانياً على الإجراءات الصحية المعتمدة في عمليات ذبح الأضاحي وخدمة المواطنين في مدينة أربيل.

وخلال الزيارة، اطّلع المحافظ عن كثب على آليات العمل داخل المسلخ والفحوصات البيطرية التي تُجرى للحيوانات قبل وبعد الذبح، مؤكداً أهمية الالتزام بالمعايير الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة.

ودعا خوشناو أهالي أربيل إلى إجراء عمليات الذبح في المسالخ الرسمية المعتمدة، والابتعاد عن ذبح الحيوانات في الشوارع والأماكن العامة، لما لذلك من دور في الحد من المخاطر الصحية والبيئية وحماية المجتمع.

وفي مؤتمر صحفي عقد على هامش الزيارة، شدد محافظ أربيل على استمرار الجهات المختصة في متابعة الأسواق ومحال بيع اللحوم للتأكد من جودة المنتجات التي تصل إلى المواطنين، وضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية المعمول بها.

كما أشاد بالدور الإنساني الذي تؤديه مؤسسة بارزاني الخيرية في دعم المشاريع الخيرية وتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المتعففة وفق ضوابط صحية وتنظيمية تضمن سلامة المستفيدين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الحملات الرقابية والخدمية المتواصلة التي تنفذها محافظة أربيل بهدف تعزيز مستوى الخدمات العامة والحفاظ على السلامة الصحية في عاصمة إقليم كوردستان، لاسيما مع اقتراب موسم الأضاحي.



