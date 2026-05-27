رئيس إقليم كوردستان ينعى المناضل والإعلامي العتيد أحمد دشتي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بعث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 27 ایار/ مایو 2026، برقية تعزية ومواساة إلى عائلة وذوي الفقيد أحمد دشتي، المناضل والبيشمركة العتيد والكاتب والإعلامي المعروف، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني.

وأشاد نيجيرفان بارزاني في برقيته بالتاريخ النضالي للراحل، مشيراً إلى أنه كان واحداً من البيشمركة الأوائل والمخلصين الذين شاركوا في ثورتي أيلول وكولان، فضلاً عن دوره الثقافي والإعلامي البارز ككاتب ومذيع مخضرم في إذاعة "صوت كوردستان".

وجاء في نص البرقية: "أتقدم بخالص التعازي والمواساة لعائلة وذوي الفقيد أحمد دشتي وأصدقائه، وأشاطرهم أحزانهم في هذا المصاب الأليم".

وأضاف نیجیرفان بارزاني: "لقد كان الفقيد مناضلاً مخلصاً قدم خدمات جليلة ومشهودة لشعبه ووطنه في مختلف الميادين".

واختتم رئيس الإقليم برقيته بالدعاء للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وذويه الصبر والسلوان.