واشنطن: تقرير إيران حول مسودة التفاهم "مفبرك".. والمفاوضات تسير بشكل جيد

أربيل (كوردستان24)- هاجم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء 27 ایار/مایو 2026، تقريراً بثه التلفزيون الرسمي الإيراني بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، واصفاً إياه بأنه "مفبرك بالكامل"، فيما أكد أن المفاوضات تتقدم.

وقالت الرئاسة الأميركية عبر أحد حساباتها الرسمية على منصة إكس، إن "هذا التقرير الصادر عن وسائل إعلام خاضعة لسيطرة إيران غير صحيح، ومذكرة التفاهم التي تم نشرها مفبركة بالكامل".

كما أضافت: "لا ينبغي لأحد تصديق ما تبثه وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.. الحقائق مهمة"، منتقدة في الوقت نفسه وسائل إعلام أميركية بسبب تناولها المزاعم الإيرانية.

إلى ذلك، أكد البيت الأبيض أن المفاوضات تسير على نحو جيد، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب وضع خطوطا حمراء واضحة.

أتى ذلك، بعدما نشر التلفزيون الإيراني، الأربعاء، ما قال إنه "إطار أولي لتفاهم" يجري العمل عليه مع واشنطن بوساطة باكستانية لوقف الحرب، وينصّ على التزام الولايات المتحدة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والانسحاب من المناطق المحيطة بإيران.





المصدر: وکالات