استعدادات أمنية وخدمية مكثفة في أربيل لاستقبال الزوار خلال أيام العيد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- مع حلول أيام عيد الاضحی المبارك، اتخذت مديرية الدفاع المدني في أربيل تدابير وقائية شاملة لضمان سلامة المواطنين والزوار. وتكثف فرق الدفاع المدني تواجدها في مختلف أنحاء المدينة، خاصة في المناطق الحيوية والمرافق السياحية التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال فترة العيد.

أوضح المقدم شاخوان سعيد"، من مديرية دفاع مدني أربيل، لكوردستان24، أن المديرية وضعت خطة أمنية استباقية للتعامل مع أي طارئ. وتتضمن الخطة توزيع 12 فرقة ميدانية مجهزة بكافة الوسائل في جميع أنحاء أربيل، لضمان سرعة الاستجابة في حالات الحوادث، خاصة في الأماكن المزدحمة كالمولات والأسواق والمواقع الترفيهية، حيث تم تكليف هذه الفرق بالبقاء في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة.

وجه المقدم شاخوان دعوة للمواطنين والسياح بضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة، وتجنب السلوكيات التي قد تزيد من مخاطر الحوادث، مثل إشعال النيران في أماكن غير مخصصة لذلك، وهو ما يتسبب سنوياً في العديد من حوادث الحرائق. كما شدد على أهمية الانتباه للأطفال وتجنب تركهم دون رقابة في المناطق المزدحمة، وأكد أن فرق الدفاع المدني ستكون جاهزة لتقديم المساعدة فور تلقي أي بلاغ عبر أرقام الطوارئ المخصصة.

تأتي هذه الإجراءات لتعزيز الأجواء الاحتفالية بالعيد وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، حيث تسعى المديرية من خلال خطتها الميدانية إلى تقليل نسبة الحوادث وضمان مرور أيام العيد بأمان وسلام للجميع.