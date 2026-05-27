ترامب يرفض مقايضة العقوبات باليورانيوم ويمازح وزير دفاعه: "هيغسيث يعشق الحرب"

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تمنح إيران أي تخفيف للعقوبات مقابل تخليها عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مشدداً على أن طهران تتفاوض حالياً وهي في حالة "انهيار" نتيجة الضغوط المتواصلة.

الخطوط الحمراء والمفاوضات



وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "PBS News"، أوضح ترامب أن ملف اليورانيوم عالي التخصيب يمثل "خطاً أحمر" لا يمكن تجاوزه، مشيراً إلى أن طهران ستضطر للتخلي عن هذا المخزون، لكن "ليس مقابل رفع العقوبات".

من جانبه، أكد البيت الأبيض أن الرئيس وضع قواعد واضحة للتفاوض، وبينما وصفت الإدارة سير المحادثات بأنها "جيدة"، أعرب ترامب عن عدم رضاه عن المقترحات الإيرانية الحالية، مؤكداً عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وقال ترامب: "طهران تريد التوصل إلى اتفاق لأنه لا خيار آخر أمامها"، مشبهاً سياسته الحالية تجاه إيران بالاستراتيجية التي اتبعتها إدارته سابقاً مع فنزويلا.

الوضع الداخلي الإيراني والانتخابات



وفي قراءته للوضع الداخلي في إيران، اعتبر ترامب أن قرار السلطات الإيرانية الأخير بإعادة خدمة الإنترنت جاء نتيجة وصول البلاد إلى "الهاوية". كما قلل من شأن الرهانات الإيرانية على تأثير الانتخابات النصفية الأميركية على قراراته، قائلاً: "هم يراهنون على رغبتي في إنهاء الحرب بسبب الانتخابات، لكنني لا أكترث بذلك؛ قراراتي مرتبطة حصراً بالمصلحة الأميركية والأمن الإقليمي".

"وزير الحرب" في اجتماع الحكومة



وعلى صعيد آخر، وخلال اجتماع مجلس الوزراء الثاني عشر في ولايته الثانية، أثار ترامب تفاعلاً كبيراً عندما مازح أعضاء حكومته أثناء تقديم وزير الدفاع بيت هيغسيث. ووصف ترامب هيغسيث بأنه "تجسيد مثالي لوزير الحرب"، قائلاً بمزاح: "إنه رجل كفؤ، ويعشق الحرب".

تأتي هذه المداعبة في وقت يواجه فيه هيغسيث تدقيقاً واسعاً وانتقادات من معارضيه الذين يتهمونه باتباع نهج "عدواني" مفرط في الاستراتيجية العسكرية والخطاب العام منذ اندلاع الصراع مع إيران.

ويعكس هذا الاجتماع حالة الترقب الدولية للخطوات التالية لادارة ترامب، حيث تتزامن هذه التصريحات الحادة مع مفاوضات دبلوماسية شاقة تهدف إلى صياغة مستقبل الاستقرار في المنطقة.



