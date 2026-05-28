أربيل.. عرض الفيلم السينمائي الكوردي "المقبرة"

أربيل (كوردستان24)- يُعرض في صالات سينما أربيل بمجمع "رويال مول"، الفيلم السينمائي الكوردي الجديد "المقبرة" ( گورستان)، وهو من سيناريو وإخراج محمد گردي.

واليوم الخميس 28 مايو/أيار 2026، صرح مخرج الفيلم، محمد گردي، لـ "كوردستان 24" قائلاً: "إن فيلم 'المقبرة' هو من إنتاج مركز شقلاوة الثقافي، وقد توليتُ كتابته وإخراجه بنفسي، بينما تولى أمين حيدري إدارة إنتاج الفيلم.

كما شارك في تجسيد الأدوار نخبة من الممثلين الشباب والفنانين المعروفين، ومنهم: ديار صديق، وجلال هيبتي، ورامان كيفي، ومازيشين عزيز، وبژار سعدي، وسنكر بلباس، وبرزو رسام، ونريمان مجيد، وناز خليل، ومندانة محمد، وزانا خوشناو".

وأضاف گردي: "الفيلم ينتمي لفئة الرعب والإثارة والتشويق؛ حيث يروي قصة صديقين شابين يبدآن رحلة بحث واستقصاء بعد وقوعهما في مأزق مجهول، ليواجها بطريقة غير متوقعة سلسلة من الأسرار والحقائق المخفية. وينقل الفيلم المشاهدين في أجواء يسودها الظلام والغموض إلى عالم مليء بالخوف والشك والترقب".

ويستعرض المخرج المزيد عن حبكة الفيلم قائلاً: "مع تسارع وتيرة الأحداث، يدرك الصديقان أن ما يبحثان عنه ليس مجرد حل لمشكلتهما العابرة، بل هو مفتاح لسر قديم ومرعب يرتبط بتاريخ المنطقة وبمقبرة مهجورة. وكل خطوة يخطوانها إلى الأمام، تقربهما أكثر من حقيقة صادمة ستغير مجرى حياتهما بالكامل وتضع سلامتهما في خطر حقيقي".

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الخميس، 28 مايو/أيار 2026، عرض الفيلم السينمائي "المقبرة" في صالات سينما أربيل بمجمع "رويال مول" التجاري، على أن يستمر العرض لعدة أيام متتالية أمام الجمهور.