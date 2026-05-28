ناقلات نفط وغاز تغادر مضيق هرمز "متخفية" باتجاه الصين والهند

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفادت تقارير تتبع السفن بأن عدداً من ناقلات النفط والغاز الطبيعي غادرت مضيق هرمز متوجهة إلى الصين والهند، بعد تعمدها إطفاء أجهزة التعريف والتعقب الآلي (AIS) أثناء عبورها المنطقة.

وبحسب بيانات "مجموعة بورصات لندن" وشركة "كبلر" (Kpler) المتخصصة في مراقبة حركة الشحن، فقد عبرت ناقلتان عملاقتان للنفط وسفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال (LNG) المضيق مطلع هذا الأسبوع. وتنضم هذه السفن إلى مجموعة من الناقلات التي غادرت منطقة الخليج خلال الشهر الجاري، في وقت لا تزال فيه حركة شحن الطاقة تشهد قيوداً وتحركات حذرة بشكل عام.

تفاصيل الناقلات والوجهات:

الناقلة "إيغل فيراكروز" (Eagle Veracruz): تحمل على متنها مليوني برميل من النفط الخام السعودي. وكانت السفينة قد أتمت عملية الشحن في أواخر فبراير الماضي، وهي تتجه الآن نحو ميناء "تشوانتشو" في جنوب شرق الصين، حيث من المتوقع أن تصل إلى مصفاة تابعة لشركة "سينوكيم" في 16 يونيو المقبل.

الناقلة "نيسوس كيوس" (Nisos Keos): تحمل قرابة 1.8 مليون برميل من خام "داس" الإماراتي، وتتجه نحو ميناء "فيساكاباتنام" في الهند، ومن المقرر وصولها في الثالث من يونيو.

السفينة "هوا لين وان": ترفع العلم الصيني وغادرت المضيق يوم الأربعاء الماضي وهي محملة بشحنة من "النافثا" الكويتية، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء "هويتشو" في الصين بتاريخ 12 يونيو.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات المتعلقة بقطاع الغاز تحرك ناقلة الغاز الطبيعي "أم الأشتين" (Umm Al Ashtain)؛ فبعد أن شوهدت فارغة قبالة سواحل الإمارات في الأول من مايو، عادت للظهور مجدداً وهي محملة بالشحنة قبالة سواحل عُمان في 27 مايو، وهي الآن في طريقها إلى الهند.

تأتي هذه التحركات، المتمثلة في إغلاق أجهزة التتبع، كإجراء تتبعه بعض السفن لأسباب تتعلق بالأمن أو المناورة التجارية وتجنب الرصد المباشر في الممرات المائية الحساسة.