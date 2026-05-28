الجيش الاسرائيلي يعلن اغتيال قياديين في "حماس"

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، عن اغتيال قياديين اثنين آخرين من حركة حماس إثر هجوم نفذه داخل قطاع غزة.

وأوضح الجيش في بيان له، أنه نفذ غارة في مدينة خانيونس يوم الثلاثاء الماضي، أسفرت عن مقتل إيهاب كريزم، الذي يشغل منصب "رئيس بنية مركزية مسؤولة عن تحويل الأموال لحركة حماس". وبحسب الرواية الإسرائيلية، كان كريزم مسؤولاً عن إدارة تحويلات مالية تُقدر بملايين الدولارات لصالح الجناح العسكري للحركة.

كما أشار البيان إلى أن كريزم واصل خلال الفترة الأخيرة خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأن نشاطه "مكّن من دفع وتنفيذ مخططات إرهابية وشيكة ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة، وضد مواطني دولة إسرائيل".

وفي سياق العملية ذاتها، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيادي آخر هو محمد الهباش، الذي يشغل منصب رئيس وحدة في "هيئة الإنتاج" التابعة لحركة حماس، مبيناً أنه شارك خلال الحرب في "تصنيع وسائل قتالية للحركة".

وتأتي هذه العمليات في إطار سياسة الاغتيالات الممنهجة التي يتبعها الجيش الإسرائيلي ضد قادة حماس. وفي هذا الصدد، نشر الجيش يوم الأربعاء قائمة بأسماء قادة الحركة الذين تم اغتيالهم منذ انطلاق الحرب في أكتوبر 2023، وكان آخرهم محمد عودة، القائد الذي عُيّن حديثاً للجناح العسكري.

وضمت القائمة التي كشفت عنها إسرائيل 16 قيادياً عسكرياً بارزاً، أعلن الجيش عن اغتيال 15 منهم حتى الآن، وهم: (محمد الضيف، يحيى السنوار، مروان عيسى، رائد حسين سعد، أحمد الغندور، محمد السنوار، رافع سلامة، محمد شبانة، رائد ثابت، غازي أبو طماعة، أيمن صيام، حذيفة الكحلوت، أيمن نوفل، بالإضافة إلى محمد عودة والحداد).

بينما تضمنت القائمة قيادياً واحداً أشارت إسرائيل إلى أنه لا يزال على قيد الحياة، وهو عماد عقل.