طهران ترفض الشروط وتتمسك باستعادة كافة أصولها المجمدة دون قيد أو شرط

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- جددت طهران تمسكها باستعادة كافة أصولها المالية المحتجزة لدى الولايات المتحدة، واصفةً هذا الإجراء بأنه "حق قانوني غير قابل للتفاوض". وأكد علي باقري كني، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن بلاده تسعى للإفراج الكامل وغير المشروط عن هذه الأموال، مشدداً على رفض طهران لأي قيود أو شروط تفرضها واشنطن في هذا الملف.

وفي تصريحات صحفية جديدة، قال باقري كني: "يجب إعادة أصول إيران بالكامل ودون قيد أو شرط، وأي شروط مرتبطة بعملية الإفراج تُعد غير مقبولة بالنسبة لنا".

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تقارير إعلامية كشفت عن مساعٍ إيرانية للإفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأصول المجمّدة في الخارج. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن المفاوضين الإيرانيين يربطون بين استعادة هذه المبالغ الضخمة وبين الجهود الرامية لإنهاء حالة التوتر العسكري مع إسرائيل وإبرام اتفاق تفاهم شامل مع الولايات المتحدة.

من جانبه، وضع كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، شرطاً حازماً لأي تقارب سياسي، مؤكداً أن إيران لن توقّع على أي اتفاق سلام أو تفاهم مع الإدارة الأمريكية ما لم يتم تأمين الإفراج عن الـ 24 مليار دولار المجمّدة.

يُذكر أن ملف الأصول الإيرانية شهد تحركات سابقة، حيث أفادت مصادر إيرانية بموافقة واشنطن المبدئية على تحرير أموال محتجزة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، إلا أن الملف لا يزال معلقاً بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية، وسط إصرار إيراني على تحويل "التفاهمات الشفهية" إلى واقع ملموس كجزء من صفقة كبرى لإنهاء الأزمات الإقليمية.