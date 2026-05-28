دهوك.. توقعات بتوافد أكثر من 30 ألف سائح لزيارة المحافظة خلال أيام العيد

أربيل (كوردستان24)- مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد القطاع السياحي في محافظة دهوك نمواً وازدهاراً ملحوظاً؛ حيث يُتوقع أن يتوافد أكثر من 30 ألف سائح، غالبيتهم من مناطق وسط وجنوب العراق، لزيارة المواقع والمعالم السياحية الخلابة في المحافظة خلال أيام العيد.

وتجذب الطبيعة الساحرة للمنطقة والبرودة المنعشة لمياه منطقتي "سولاف" و"آشوا" السياح وتلقى اهتماماً كبيراً منهم. ويقول ماهر القيسي، وهو فنان من بغداد يزور دهوك للمرة الأولى: "دهوك واحدة من أجمل المدن، ورؤية هذه الطبيعة الخلابة والساحرة تمنحنا سعادة غامرة، وقد قررنا البقاء هنا لعدة أيام للاستمتاع بجميع المعالم والمناطق السياحية".

من جانبه، يتحدث السائح محمد جفال عن كرم أهالي المنطقة وحسن استقبالهم قائلاً: "تعد منطقة آشوا مكاناً منعشاً ومتميزاً للغاية، وإن كرم الضيافة وحسن الاستقبال من قبل أهالي كوردستان ودهوك جعلانا نقضي أوقاتاً استثنائية وممتعة هنا".

وقد أكمل أصحاب المرافق والمنتجعات السياحية كافة استعداداتهم لاستقبال الضيوف؛ حيث يشير متين آشوي، وهو صاحب مرفق سياحي في المنطقة، إلى أن الخدمات والاحتياجات تُقدم للسياح والزوار بأفضل صورة وبأعلى مستويات الجودة.

وطبقاً للإحصاءات الرسمية، فقد خطى القطاع السياحي في دهوك خطوات كبرى ونوعية خلال فترة عمل الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان؛ حيث جرى تنفيذ أكثر من 50 مشروعاً سياحياً جديداً. وتمتلك المحافظة حالياً قرابة 700 مرفق سياحي متنوع و230 موقعاً طبيعياً جاذباً للسياح، مما جعل دهوك واحدة من أهم وأبرز الأقطاب والوجهات السياحية على مستوى العراق والمنطقة ككل.