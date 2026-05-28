الصدر يحدد أسبوعاً واحداً لإكمال إجراءات انفصال سرايا السلام

أربيل (كوردستان24)- أصدر زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تخويلًا لإكمال إجراءات انفصال الجانب العسكري لسرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني.

وذكر المكتب الخاص بالنجف، في بيان تلقته كوردستان24، أن "السيد مقتدى الصدر، أصدر تخويلًا لمدير المكتب الخاص، السيد حيدر الجابري، والمستشار العسكري، أبو دعاء العيساوي والمعاون الجهادي، تحسين الحميداوي ومسؤول البنيان المرصوص، الشيخ محمد العبودي، بإكمال إجراءات انفصال سرايا السلام الجانب العسكري عن التيار وخلال مدة أقصاها أسبوع واحد".

وتابع، "على أن يكون التسليم التام في عيد الله الأكبر (عيد الغدير الأغر)، وإكمال اندماج الجانب المدني مع البنيان المرصوص، على أن ينسقوا مع الجهات الرسمية".

وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، انفكاك سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقها بالدولة وتحويل الجهات المدنية الملحقة بالسرايا إلى البنيان المرصوص وبلا أي مقار أو سلاح أو زي أو عنوان أو أي شيء آخر.