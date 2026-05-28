آنو جوهر: البطريرك الكلداني الجديد يصف مسرور بارزاني بـ "رجل أفعال لا أقوال"

أربيل (كوردستان24)- قدّم وزير النقل والاتصالات في إقليم كوردستان، آنو جوهر، ممثلاً عن رئيس الوزراء، التهاني والتبريكات للبطريرك الجديد للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم. وخلال اللقاء، أشاد غبطة البطريرك بدور مسرور بارزاني، واصفاً إياه بأنه "رجل أفعال لا أقوال فقط".

واليوم الخميس 28 مايو/أيار 2026، صرح آنو جوهر لـ "كوردستان 24" بأنه أجرى زيارة لغبطة البطريرك الجديد للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العاصمة بغداد، حيث حظي باستقبال حار ومفعم بالترحاب والسرور.

وأشار وزير النقل والاتصالات إلى أن البطريرك الجديد، الذي كان يخدم سابقاً في دولة أستراليا قبل عودته، تم انتخابه من قبل "السينودس المقدس" للكنيسة الكلدانية رئيساً وبطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم.

وأضاف آنو جوهر: "لقد نقلنا تهاني وتبريكات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونيابة عن حكومة الإقليم، قدمنا لغبطته أخلص التبريكات بمناسبة تنصيبه وتوليه مهام منصبه البطريركي السامي".

وأردف وزير النقل والاتصالات بالقول إن غبطة البطريرك تقبل ببالغ السرور والامتنان تحيات رئيس الوزراء، وعبّر في كلمة له عن تقديره الكبير لمسرور بارزاني قائلاً: "إن مسرور بارزاني هو رجل أفعال، وليس رجل أقوال فحسب".

وفي ختام تصريحه، كشف آنو جوهر أن البطريرك الكلداني الجديد يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى إقليم كوردستان في المستقبل القريب، لتفقد الكنائس والرعايا واللقاء بالجهات الحكومية والمعنية هناك.



