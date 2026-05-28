الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل إحدى جندياته بضربة من مسيرة اطلقها حزب الله

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل جندية من صفوفه الأربعاء إثر هجوم بطائرة مسيّرة تابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ مطلع آذار/مارس إلى 24 جنديا.

وقال الجيش في بيان مقتضب "قُتلت الرقيبة روتيم ياناي البالغة 20 عاما، خلال عملية عسكرية في شمال إسرائيل".

وأوضحت ناطقة باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس أن الرقيبة قُتلت بغارة أطلقتها مسيّرة تابعة حزب الله.

وأصبح إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين 24، بينهم 23 جنديا ومتعاقد مدني واحد، منذ تجدد المواجهات مع حزب الله المدعوم من إيران في أوائل آذار/مارس.

AFP