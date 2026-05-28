تضامن عربي وإقليمي واسع مع الكويت عقب هجوم صاروخي إيراني

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعربت دول عدة في الشرق الأوسط عن تضامنها الكامل والواسع مع دولة الكويت، في أعقاب تأكيد القيادة المركزية الأمريكية قيام إيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الأراضي الكويتية الليلة الماضية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ "كافة الإجراءات اللازمة" للدفاع عن أراضيها، واصفة الهجوم بأنه "تصعيد خطير" يهدد أمن المنطقة.

ردود الفعل الإقليمية:

توالت البيانات الرسمية المنددة بالهجوم من عواصم المنطقة، وجاءت أبرز المواقف كالتالي:

المملكة العربية السعودية: أدانت المملكة ما وصفته بـ "الهجوم العدائي بالصواريخ والطائرات المسيرة" على الكويت، دون تسمية إيران مباشرة. وأكدت الخارجية السعودية رفضها القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول أو أي محاولة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

دولة قطر: اعتبرت الدوحة الهجوم "انتهاكاً صارخاً" لسيادة الكويت و"خرقاً سافراً للقانون الدولي"، داعية إلى ضرورة خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

المملكة الأردنية الهاشمية: أعلنت عمّان رفضها للهجوم الإيراني "الوحشي"، مؤكدة وقوفها إلى جانب الكويت في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

مملكة البحرين: أعربت المنامة عن إدانتها الشديدة للهجوم، مشيدة في الوقت ذاته بـ "جاهزية" القوات المسلحة الكويتية في التصدي للتهديدات.

الإمارات العربية المتحدة: وصفت الإمارات الهجمات بـ "الإرهابية"، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الكويتية، وأدانتها بأشد العبارات.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي العربي الموحد ليعكس حجم القلق الإقليمي من تزايد التوترات العسكرية في المنطقة، والتأكيد على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.



المصدر: وکالات