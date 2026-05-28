سنتكوم: قوات كويتية وأمريكية تعترض صاروخاً ومسيرات إيرانية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن وقوع سلسلة من الاعتداءات الإيرانية خلال الساعات الماضية، حيث اعترضت القوات الكويتية صاروخاً باليستياً أطلقته طهران باتجاه البلاد، بالتزامن مع إحباط القوات الأمريكية لهجمات بطائرات مسيرة في منطقة مضيق هرمز.

وفي التفاصيل، أطلقت إيران في تمام الساعة 10:17 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يوم 27 مايو، صاروخاً باليستياً باتجاه دولة الكويت، حيث نجحت الدفاعات الجوية الكويتية في اعتراضه وتدميره. ووصف البيان هذا الهجوم بأنه "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار" من قبل النظام الإيراني.

وجاء هذا الهجوم الصاروخي بعد ساعات قليلة من قيام القوات الإيرانية بإطلاق خمس طائرات مسيرة "انتحارية" (هجومية ذات اتجاه واحد)، شكلت تهديداً مباشراً للملاحة والأمن في مضيق هرمز ومحيطه. وأكدت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية نجحت في اعتراض وإسقاط جميع المسيرات الخمس، كما تمكنت من تنفيذ ضربة استباقية منعت إطلاق طائرة مسيرة سادسة من موقع تحكم أرضي إيراني في مدينة "بندر عباس".

من جانبها، شددت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) على أنها وشركاءها الإقليميين يواصلون التزام أعلى درجات اليقظة وضبط النفس، مع الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن القوات والمصالح المشتركة ضد ما وصفته بـ "العدوان الإيراني غير المبرر".