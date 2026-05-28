مجتبى خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى "إخضاع" إيران

أربيل (كوردستان24)- قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي الخميس في رسالة مكتوبة بُثت على التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية.

وأضاف خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ ما قبل توليه منصبه في آذار/مارس الماضي "إن خطة العدو العمياء، بعد الحرب المفروضة والضغوط الاقتصادية والحصار السياسي والإعلامي، هي إحداث انقسامات وتفكك لتعويض الهزائم العسكرية وإخضاع الأمة".

في رسالته التي تزامنت مع ذكرى تأسيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، دعا مجتبى خامنئي إلى الوحدة والتلاحم بين الإيرانيين.

وخلف مجتبى خامنئي البالغ 56 عاما والده المرشد الأعلى علي خامنئي الذي اغتيل في 28 شباط/فبراير في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أشعلت فتيل الحرب في المنطقة.

AFP