المتحدث باسم الحج والعمرة يعلن جدول عودة حجاج الإقليم ويوضح تفاصيل الرحلات

أعلن كاروان ستوني، المتحدث الرسمي باسم مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، أن أولى قوافل حجاج الإقليم، والتي تضم 1027 حاجاً، ستعود إلى كوردستان في تاريخ 4 حزیران 2026 عبر مطار أربيل الدولي.

وأضاف كاروان ستوني أن الشائعات التي انتشرت بخصوص عودة الحجاج، والتي ادعت أن موعد عودة أول قافلة سيكون في 10 حزیران، هي أنباء غير صحيحة، مؤكداً أن المعلومات الدقيقة والنهائية تصدر حصراً عن المتحدث باسم مديرية الحج والعمرة، والتي تؤكد أن العودة ستبدأ في 4 حزیران 2026 2026.

كما أوضح ستوني أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي لعودة آخر قوافل الحجاج.

وأشار المتحدث إلى أن الحجاج سيمكثون في المدينة المنورة لمدة 4 أيام بعد انتهائهم من أداء المناسك في مدينة مكة، ومن ثم سيعودون إلى إقليم كوردستان.