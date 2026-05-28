الكاردينال مار بولس الثالث نونا، يشيد برؤية مسرور بارزاني: "شخصية عملية تؤمن بالأفعال لا الأقوال"

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعرب الكاردينال مار بولس الثالث نونا، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، عن تقديره العميق للنهج التنموي الذي يتبعه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، واصفاً إياه بالشخصية العملية التي تركز على تحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع.

وفي تصريح له، أكد الكاردينال مار بولس الثالث نونا، أن متابعته الدقيقة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وما يلمسه من واقع يعكس أن السيد مسرور بارزاني "يؤمن بالأفعال لا الأقوال"، معتبراً هذا النهج مصدر فخر واعتزاز.

وأشار الکاردینال إلى أن إقليم كوردستان شهد "طفرة نوعية وتغييراً كبيراً في بنيته التحتية" بفضل هذه السياسة الطموحة، مسلطاً الضوء بشكل خاص على التطور الكبير في قطاعات الطرق والجسور.

كما أشاد الكاردينال بمشاريع الطاقة، وخصّ بالذكر مشروع "روناکي" للكهرباء المستمرة، مؤكداً أن وجود قادة ومسؤولين ينجزون أكثر مما يتكلمون هو أمر بالغ الأهمية في المرحلة الراهنة التي يمر بها الإقليم والبلاد.

واختتم الكاردينال مار بولس الثالث نونا، حديثه بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي يُحسب للقائد الذي تتجسد ثمار جهوده على الأرض، وليس لمن يكتفي بالشعارات والخطابات الرنانة، مؤكداً دعمه الكامل لهذه الجهود والمشاريع التنموية التي تخدم المواطنين.