واشنطن وطهران تصلان إلى مسودة اتفاق لتهدئة شاملة.. والقرار النهائي بانتظار موافقة ترامب

أربيل (كوردستان24)- كشف مسؤولون أمريكيون ومصدر إقليمي مطلع، عن توصل المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين إلى اتفاق بشأن "مذكرة تفاهم" مدتها 60 يوماً، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي وإطلاق مفاوضات موسعة حول البرنامج النووي الإيراني. ومع ذلك، لا يزال الاتفاق بانتظار الضوء الأخضر النهائي من الرئيس دونالد ترامب.

تفاصيل مذكرة التفاهم

وفقاً لما أورده موقع "أكسيوس" (Axios)، فإن المذكرة المقترحة تمثل أهم اختراق دبلوماسي منذ اندلاع التوترات الأخيرة، وتتضمن البنود التالية:

- الملاحة في مضيق هرمز: نصت المسودة على أن تكون حركة الشحن عبر المضيق "غير مقيدة"، مع التزام إيران بإزالة كافة الألغام البحرية خلال 30 يوماً، وضمان عدم التعرض للسفن أو فرض رسوم غير قانونية.



- رفع الحصار البحري: ستقوم الولايات المتحدة برفع حصارها البحري تدريجياً، وبشكل يتناسب مع عودة حركة الشحن التجاري إلى طبيعتها.



- الملف النووي: تتعهد إيران بموجب المذكرة بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. وستركز المفاوضات خلال فترة الـ 60 يوماً على كيفية التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب ومعالجة قضية التخصيب الإيراني.



- تخفيف العقوبات: تلتزم الولايات المتحدة بمناقشة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة كجزء من المفاوضات، بالإضافة إلى إنشاء آلية لتسهيل وصول السلع والمساعدات الإنسانية إلى إيران.

موقف الرئيس ترامب



أشارت المصادر إلى أن الفريق المفاوض الأمريكي أطلع الرئيس ترامب على تفاصيل الصفقة النهائية، إلا أنه لم يوقع عليها فوراً، وأبلغ الوسطاء بأنه "يريد بضعة أيام للتفكير في الأمر". ويأتي هذا الحذر في ظل محاولات سابقة باءت بالفشل للتوصل إلى اتفاق خلال مراحل الحرب.

تحديات ميدانية

رغم التقدم في الغرف المغلقة، لا يزال التوتر سيد الموقف ميدانياً؛ حيث سجلت الساعات الـ 48 الماضية وقوع مناوشتين بين القوات الأمريكية والإيرانية في مضيق هرمز، مما يعكس هشاشة الوضع القائم.

آفاق الاتفاق

صرح مسؤول أمريكي بأن هذه المذكرة هي "اتفاق لجلب الجميع إلى طاولة المفاوضات"، مؤكداً أنه لا توجد صفقات جانبية أو بنود سرية، وأن "ما ستحصل عليه إيران يعتمد بشكل مباشر على ما هي مستعدة لتقديمه". وأضاف أن هذه فرصة لإيران لفك القيود عن اقتصادها، وأن الـ 60 يوماً القادمة ستكشف مدى جدية طهران في اتخاذ مسار جديد.

يُذكر أن إيران لم تؤكد رسمياً حتى الآن موافقتها النهائية، رغم تأكيدات المفاوضين الأمريكيين بأن الجانب الإيراني أبلغهم بحصوله على الموافقات اللازمة من القيادة العليا في طهران.



المصدر: Axios