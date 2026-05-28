مسرور بارزاني يزور "كلي شيرانه" في منطقة العمادية

أربيل (كوردستان24)- زار رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، منطقة "كلي شيرانه" في قضاء العمادية (ئامێدی)، حيث أعرب عن دعمه الكامل للمستثمرين وأصحاب المشاريع السياحية في المنطقة.

ففي اليوم الخميس، 28 أيار/مايو 2026، أجرى رئيس الحكومة مسرور بارزاني جولة في "كلي شيرانه" التابعة للعمادية، والتقى خلالها بعدد من المستثمرين وأصحاب المشاريع السياحية المحلية.

وكان "هيرمان صدقي"، صاحب مشروع "كلي شيرانه" السياحي، أحد المستثمرين الذين التقاهم رئيس الحكومة، حيث صرح قائلاً: "لقد فضّل رئيس الحكومة خلال عطلة العيد أن يزور إحدى مناطق كوردستان بصفته سائحاً، وقد زارنا بهذه الصفة. وقد أبدى سعادة غامرة بالمشاريع السياحية في المنطقة، وعبّر عن ارتياحه لكون هذه المشاريع قد وفرت فرص عمل لمئات الأشخاص من أبناء المنطقة".

وأضاف صدقي: "أعرب مسرور بارزاني عن دعمه للمستثمرين، مؤكداً بقوله: 'سأقدم لكم كافة التسهيلات والمساعدات الممكنة، ولكن في المقابل، عليكم التركيز على جودة الخدمات السياحية (النوعية) لكي نتمكن من جذب السياح الأجانب إلى إقليم كوردستان'".

كما أشار هيرمان صدقي إلى أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة أن يولي أهالي المنطقة اهتماماً أكبر بقطاعي السياحة والاستثمار، مشدداً على أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بمنطقة العمادية لتعزيز تطويرها السياحي وزيادة حجم الاستثمارات فيها.