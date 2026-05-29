جيه دي فانس: حققنا تقدماً ملموساً مع طهران لكننا لم نصل بعد إلى هدفنا النهائي

أربيل (كوردستان24)- أعلن جي دي فانس أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا "تقدماً كبيراً" نحو التوصل إلى اتفاق ثنائي، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن لم تصل بعد إلى "هدفها النهائي" فيما يتعلق بالملف الإيراني.

وأوضح فانس أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بموقع يتيح لها إلحاق انتكاسة كبيرة بالبرنامج النووي الإيراني، لكنه أشار بوضوح إلى أن الطرفين باتا قاب قوسين أو أدنى من إبرام اتفاق رسمي.

وفي سياق متصل، كشف مسؤولان أميركيان عن توصل مفاوضين من واشنطن وطهران إلى مسودة مذكرة تفاهم مدتها 60 يوماً. وتهدف هذه المذكرة إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي، وفتح مسار تفاوضي جاد بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلا أن هذه التفاهمات لا تزال بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب المصادر المسؤولية، تنص المسودة المقترحة على حزمة من الإجراءات المتبادلة، تشمل:

أمن الملاحة: التزام الطرفين بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية خلال فترة 30 يوماً.

الحظر البحري: قيام الولايات المتحدة برفع تدريجي للحظر البحري المفروض على الموانئ الإيرانية مقابل الخطوات الأمنية في المضيق.

الملف النووي: التزام طهران الصريح بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، والبدء الفوري في مفاوضات تقنية حول مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

الحوافز الاقتصادية: في المقابل، يفتح الاتفاق الباب لبحث تخفيف العقوبات الاقتصادية والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج.

وأفادت المصادر بأن طهران أبلغت الوسطاء رسمياً بموافقتها على الصيغة المقترحة، معتبرة إياها قاعدة صالحة للحل. ومن جانبه، طلب الرئيس دونالد ترامب مهلة إضافية لدراسة كافة جوانب المذكرة قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن اعتماد الاتفاق أو تعديله.