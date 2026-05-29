عبدالله أوجلان: نحن أقرب إلى الحرية والديمقراطية من أي وقت مضى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن عمر أوجلان، النائب عن حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" (DEM Party)، أمس الخميس 28 مايو 2026، عن قيامه بزيارة لزعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، في سجن جزيرة "إمرالي" بمناسبة عيد الأضحى، ناقلاً عنه رسالة جديدة إلى الرأي العام.

وأوضح عمر أوجلان، وهو نائب عن ولاية "رها" (شانلي أورفا) وابن شقيق أوجلان، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه تمكن من لقاء عمه في محبسه، مشيراً إلى أن الأخير بعث بسلامه إلى الشعب، وقال في رسالته: "نحن أقرب إلى الحرية والديمقراطية من أي وقت مضى".

وأضاف النائب أن أوجلان هنأ الشعب بمناسبة عيد الأضحى، معرباً عن أمله في أن تقود المرحلة الحالية خطوات فعلية نحو تحقيق الحرية.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة كونها تأتي بعد فترة طويلة من العزلة التي فُرضت على أوجلان، حيث كان يُمنع لسنوات من لقاء عائلته أو فريق محاميه، مما جعل من صدور رسالة جديدة عبر برلماني من "حزب دم" حدثاً بارزاً تصدر عناوين الصحف ووسائل الإعلام في تركيا والمنطقة.

وفي سياق متصل، كشفت القيادية في الحزب، بروين بولدان، تفاصيل إضافية حول اللقاء، مشيرة إلى أنه استمر لمدة ثلاث ساعات. وأوضحت بولدان أن أوجلان قدم تقييماً دقيقاً وشاملاً لشكل التعديلات القانونية المطلوبة في المرحلة المقبلة.

ونقلت بولدان عن أوجلان رؤيته بضرورة إعداد "قانون أساسي ودستوري" مقتضب يتألف من 7 إلى 8 مواد فقط، معتبراً أن هذا القانون سيكون بمثابة "المحرك المحفز للديمقراطية"، وأنه يجب أن يُنفذ لمرة واحدة فقط لفتح الطريق أمام مسارات الحل السياسي.