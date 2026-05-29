رومانيا تطرد القنصل العام الروسي بعد تحطم مسيّرة على أراضيها

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الروماني الجمعة أن بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي ستطرد القنصل الروسي العام في مدينة كونستانتا المطلة على البحر الأسود بعد اختراق طائرة مسيّرة أجواءها وارتطامها بمبنى سكني.

وقال الرئيس نيكوسور دان في كلمة مصورة "تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأضاف: في ضوء هذا الوضع، تم إعلان القنصل العام لروسيا الاتحادية في كونستانتا شخصا غير مرغوب فيه، وسيتم إغلاق القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في كونستانتا.