الرئيس الأميركي يكشف بنود تسوية التوتر مع طهران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن بنود ومبادئ اتفاق مرتقب مع طهران لإنهاء التوترات بين البلدين، كاشفاً عن شروط صارمة تتعلق بالملف النووي، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب ملفات أمنية وعسكرية حساسة.

وفي تدوينة مطولة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال" (29 أيار 2026)، شدد ترامب على أن الشرط الأساسي والمصيري هو "موافقة إيران المطلقة على عدم امتلاك سلاح نووي كلياً وفي أي وقت".

وعلى صعيد أمن الملاحة الدولية، ألزم الرئيس الأمريكي طهران بفتح مضيق هرمز فوراً أمام حركة السفن في كلا الاتجاهين ودون قيود أو فرض أي رسوم.

معلناً في الوقت ذاته رفع الحصار البحري الأمريكي الذي وصفه بـ"الفريد والمذهل"، ومؤكداً أن السفن العالقة بات بإمكانها العودة إلى ديارها.

كما تطرق ترامب إلى ملف الألغام البحرية في المنطقة، مشيراً إلى أن سفن الكسح الأمريكية المتطورة نجحت في تفجير الجزء الأكبر منها.

مطالباً الجانب الإيراني بالإنهاء الفوري لعمليات تفكيك وتفجير ما تبقى من تلك الألغام التي وصف عددها بالضئيل.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشف ترامب عن معلومات استخباراتية وعسكرية حساسة تخص المواد النووية المخصبة، أو ما يُعرف بـ"الغبار النووي".

موضحاً أن هذه المواد طُمرت في أعماق الأرض جراء انهيار الجبال المقامة فوقها بفعل الضربات الجوية التي نفذتها قاذفات القنابل الأمريكية الاستراتيجية من طراز (B-2) خلال الأشهر الـ11 الماضية.

وقال ترامب: الولايات المتحدة ستعمل بالتنسيق الوثيق مع جمهورية إيران الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخراج تلك المخلفات النووية وتدميرها نهائياً.

واختتم الرئيس الأمريكي تدوينته بالإشارة إلى التوصل لتفاهمات بشأن نقاط أخرى أقل أهمية.

مؤكداً عدم وجود أي تبادل أو تحويلات مالية بين الطرفين حتى إشعار آخر، مضيفاً: "أتوجه الآن إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات (Situation Room) بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي".