تسجيل 20 حالة تسمم في النجف.. والرقابة الصحية تفتح تحقيقاً عاجلاً وتغلق المطعم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الجمعة، عن تسجيل نحو 20 حالة تسمم غذائي لعدد من المواطنين من عوائل مختلفة، إثر تناولهم وجبات طعام في أحد مطاعم المحافظة.

مؤكدة اتخاذ إجراءات رقابية وقانونية فورية من بينها إغلاق المطعم المعني احترازياً.

وأوضحت الدائرة أن المؤسسات الصحية في المحافظة استقبلت المصابين لتلقي العلاج؛ حيث جرى تسجيل 16 حالة في مستشفى الفرات، بالإضافة إلى استقبال 4 حالات أخرى في مدينة الصدر الطبية.

مؤكدة أن جميع الحالات تخضع للرعاية الطبية اللازمة.

وقال مراسل كوردستان 24، إنه فور تسجيل الإصابات، باشرت فرق الرقابة الصحية والجهات المعنية اتخاذ تدابير عاجلة، شملت سحب عينات من المصابين وأخرى من المواد الغذائية والمكونات المستخدمة داخل المطعم، وإرسالها إلى المختبرات المركزية لتحديد الأسباب الدقيقة وراء حادثة التسمم.

وأكدت دائرة الصحة إغلاق المطعم فوراً كإجراء احترازي لحين ظهور نتائج الفحوصات المختبرية النهائية.

مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والصحية الصارمة بحق المخالفين، تماشياً مع محددات السلامة العامة وضماناً لعدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.