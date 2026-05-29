الزيدي: مستمرون في مشروع حصر السلاح بيد الدولة ومنع انتهاك القانون

أربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي الزيدي، تأكيده على عزم الحكومة المضي قدماً في مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون، مشدداً على عدم السماح بانتهاك الدستور والقوانين النافذة ومواصلة جهود مكافحة الفساد.

جاء ذلك، خلال استقبال الزيدي اليوم الجمعة، مجموعة من شيوخ العشائر والوجهاء الذين قدموا التهانئ والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الزيدي عبّر خلال اللقاء عن اعتزازه البالغ بالعشائر العراقية الكريمة، مستعرضاً دورها بوصفها مظلة اجتماعية رفدت وتستمر في رفد مؤسسات الدولة بخيرة الكفاءات والعناصر القيادية والإدارية.

كما أشار إلى حرص الحكومة الثابت على دعم هذا الكيان الاجتماعي الأصيل، الذي كان -منذ البدايات الأولى لتأسيس الدولة العراقية- مسانداً حقيقياً لوجودها ومدافعاً صنديداً عنها في أصعب الظروف والمنعطفات التاريخية.

وفي سياق الحديث عن الرؤية الحكومية، شدد الزيدي على أن الأولويات الراهنة ترتكز على حصر السلاح بيد الدولة، ومنع أي تطاول على سلطة القانون، جنباً إلى جنب مع مكافحة الفساد، وتعزيز سيادة العراق وقوته الداخلية.

وأضاف أن الحكومة تتبنى استراتيجية الانفتاح نحو بناء علاقات إقليمية ودولية متوازنة بما يخدم المصالح العليا للبلاد، مؤكداً أن هذه المسارات تمثل المبادئ الأساسية التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا.