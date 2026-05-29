غرق 7 أفراد من عائلةٍ واحدة في نهر دجلة بمحافظة صلاح الدين أثناء محاولة إنقاذ طفل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- شهدت محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، فاجعة إنسانية مؤلمة، إثر غرق ثمانية أفراد من عائلة واحدة ينحدرون من العاصمة بغداد، جراء محاولات متتالية لإنقاذ طفل سقط في مجرى نهر دجلة أثناء نزهة عائلية.

وفي تفاصيل الحادثة، أفاد مستشار محافظ صلاح الدين، كاوا شيخاني، في تصريحٍ لكوردستان 24، بأن عائلة مكونة من عشرة أفراد كانت قد وصلت اليوم (29 أيار 2026) من بغداد إلى قرية "المحزم" الواقعة شمالي المحافظة لزيارة أقاربهم وقضاء عطلة عائلية، قبل أن تتحول النزهة على ضفاف نهر دجلة إلى تراجيديا مأساوية.

وأوضح شيخاني أن الكارثة بدأت عقب سقوط أحد أطفال العائلة في النهر أثناء اللعب، وحرصاً على حياة الطفل، اندفع بقية أفراد العائلة واحداً تلو الآخر إلى المياه في محاولة بائسة لإنقاذه، إلا أن عمق المجرى المائي وقوة تيار النهر تسببا في غرق سبعة أشخاص لحقوا بالطفل.

وفور تلقي البلاغ، هرعت إلى موقع الحادث فرق الشرطة، والاسعاف، والتشكيلات النهرية التابعة لمديرية الدفاع المدني.

وأكد مستشار المحافظ أن فرق الإنقاذ والغواصين تمكنوا من انتشال جثث سبعة من الضحايا حتى الآن، في حين تجري عمليات تمشيط مكثفة وواسعة النطاق في المجرى المائي بحثاً عن جثة الضحية الثامنة المتبقية.