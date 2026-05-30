بمشاركة 1.7 مليون حاج.. السعودية تعلن نجاح موسم حج 2026

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس اللجنة المركزية للحج، مساء الجمعة، نجاح موسم حج عام 1447هـ، مؤكداً أن ما تحقق من نجاح جاء بفضل منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات، التي تضافرت لتُمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأوضح سموه أن موسم الحج لهذا العام قدّم صورة مشرفة لوطن يعمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بالمشهد الحضاري الذي ظهرت به المشاعر المقدسة، والذي اتسم بأعلى درجات التنظيم والانسجام، مما جسّد تكامل الجهود بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج.

وشدد نائب أمير منطقة مكة المكرمة على أن حج هذا العام أثبت مجدداً قدرة المملكة العربية السعودية على إدارة الحشود بكفاءة واقتدار عاليين، مع توفير أجواء من الأمن والرعاية التي تليق بشرف المكان وقدسية الزمان.

وفي سياق رؤيته للمستقبل، أشار الأمير سعود بن مشعل إلى أن "نجاح الحج ليس نهاية العمل، بل هو بداية لمسؤوليات جديدة وعهد يتجدد في كل عام"، مؤكداً التزام المملكة بالحفاظ على مكانتها منارة للأمن والعطاء، وقبلةً رائدة لخدمة الإسلام والمسلمين.

وعلى صعيد الإحصاءات الرسمية، كشف سموه أن إجمالي عدد حجاج هذا الموسم بلغ 1,707,301 حاج وحاجَّة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، من بينهم نحو 1,546,655 حاجاً وفدوا من خارج المملكة عبر مختلف المنافذ الدولية.