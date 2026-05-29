بترشيح عالمي.. "هرور" في دهوك تنافس على لقب أفضل قرية سياحية في العالم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد البرلماني السابق والشخصية الاجتماعية، ريفينگ هروري، ترشيح قرية "هرور" التابعة لمحافظة دهوك لنيل جائزة "أفضل قرية في العالم"، مشيراً إلى أن توفر الخدمات الأساسية، ولا سيما شبكة الإنترنت، ساهم بشكل كبير في جذب الجيل الجديد للعودة إلى أحضان القرية.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24" من قلب القرية، أعرب هروري عن سعادته بهذا الترشيح قائلاً: "نحن فخورون جداً بأن تكون هرور ضمن قائمة القرى المرشحة لجائزة أفضل قرية عالمية. هذه المنافسة الدولية شكلت حافزاً كبيراً لنا جميعاً لإيلاء اهتمام أكبر بالقطاع السياحي في المنطقة".

وأشاد هروري بدور حكومة إقليم كوردستان في توفير البنية التحتية، مبيناً: "نتوجه بالشكر للحكومة على توفير مشاريع المياه، المدارس، والكهرباء. كما نثمن دور شركة (كورك تيلكوم) التي نصبت أبراج الاتصالات في المنطقة؛ ففي السابق كان الشباب يعزفون عن القدوم للقرية بسبب غياب الإنترنت، أما الآن، ومع توفر الشبكة، أصبح الجيل الجديد يقصد القرية بكل حماس وشغف".

وحول الجانب الثقافي، أكد هروري أن الشباب باتوا أكثر حرصاً على العودة لرؤية وممارسة التقاليد الأصيلة، موضحاً: "في عيد الأضحى مثلاً، يقوم شخص واحد بإعداد الطعام لأهالي القرية كافة، وهذا المزج بين التقاليد القديمة والروح العصرية جعل الجيل الصاعد يقتدي بأسلافه". وأضاف: "كوردستان تجاوزت الآن مرحلة البندقية والحروب، ودخلت عصر البناء والتقدم".

وفيما يخص حماية البيئة، أشار هروري إلى دور رجال الدين والمجتمع المحلي، قائلاً: "أئمة المساجد في هرور يخصصون خطب الجمعة للحديث عن أهمية البيئة. كما أننا حددنا اليوم الثاني من كل عيد ليكون (يوم البيئة في هرور)، حيث يجتمع جميع سكان القرية لتنظيف المنطقة بالكامل، بدءاً من منابع المياه (الكاني) وصولاً إلى أطراف القرية، في مبادرة جماعية لترسيخ ثقافة النظافة".