أربيل تكسر الأرقام القياسية.. "گص آزادي" يدخل موسوعة غينيس بأكبر سيخ شاورما في العالم

أربيل (كوردستان24)- شهدت مدينة أربيل إنجازاً عالمياً بدخول مطعم "گص آزادي" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد إعداد أكبر سيخ "كص" (شاورما) بوزن بلغ 2745 كيلوغراماً. وبحسب القائمين على الحدث، فقد تم الإعلان عن كسر الرقم القياسي رسمياً في تمام الساعة 12:15 ظهراً عبر اتصال فيديو مباشر (Online) مع ممثلي موسوعة غينيس، الذين صادقوا على النتيجة بعد معاينة دقيقة، ليحطم المطعم بذلك الرقم السابق المسجل في تركيا منذ عام 2012.

أوضح القائمون على المبادرة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل متواصل، مؤكدين أن الشهادة الرسمية ستصل فعلياً خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن تم تثبيتها رقمياً. وفي خطوة إنسانية، أعلن المطعم عن توزيع كامل اللحوم على العائلات المتعففة والمنظمات الخيرية، ما جعل الحدث يجمع بين الريادة العالمية والعمل الخيري، وسط حضور جماهيري وتغطية إعلامية واسعة في قلب عاصمة إقليم كوردستان.