طقس العراق.. أجواء صحوة وتقلبات في درجات الحرارة

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى استقرار نسبي في الأجواء مع تباين في درجات الحرارة بين المناطق.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية القصوى. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما تنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية.

خارطة درجات الحرارة العظمى ليوم السبت:

إقليم كوردستان: السليمانية 28، دهوك 29، أربيل 30،

المناطق الوسطى: نينوى 32، كركوك 33، بغداد وصلاح الدين والأنبار وديالى 34، كربلاء 35، واسط وبابل 36.

المناطق الجنوبية: النجف وذي قار والمثنى 37، والديوانية والبصرة 38 درجة مئوية.

وأوضح البيان أن طقس يوم الأحد سيشهد انخفاضاً طفيفاً في الحرارة بالمنطقة الشمالية، مقابل ارتفاعها بضع درجات في المنطقة الوسطى وقليلاً في المنطقة الجنوبية. أما يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً في الوسط والشمال وصحواً في الجنوب، مع تسجيل ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بكافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع احتمال تساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، في حين يظل الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية، مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي بعموم البلاد.