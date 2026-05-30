مقتل 20 شخصاً جراء حادث شاحنة في أفغانستان

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قُتل 20 شخصا من بينهم 12 طفلا في حادث انقلاب شاحنة السبت في شرق أفغانستان، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وقال المتحدث باسم ولاية لغمان عبد الملك نيازي إن الشاحنة كانت تقلّ عائلات أفغانية عائدة من باكستان حيث كانت تقيم. ووقع الحادث عند تقاطع يؤدي إلى الطريق بين جلال آباد (شرق) وكابول.

وأضاف "قُتل عشرون شخصا، 12 طفلا وخمس نساء وثلاثة رجال".

وكان الحصيلة السابقة 18 قتيلا.

وأصيب في الحادث 33 شخصا، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأعرب المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على منصة إكس عن حزنه للحادث الذي وقع في آخر أيام عيد الأضحى.

وشددت إسلام آباد سياستها تجاه المهاجرين واللاجئين الأفغان على أراضيها. وعاد منهم منذ بداية العام 447 ألفا و400 أفغاني من باكستان، بحسب أرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

وتتكرر حوادث الطرق في أفغانستان، ويرجع ذلك جزئيا إلى سوء حالة الطرق بعد عقود من النزاعات، والقيادة الخطرة، وغياب القوانين المنظمة.

وفي آب/أغسطس من العام 2025، قضى 78 شخصا، من بينهم 19 طفلا، في اصطدام حافلة تقلّ أفغانا عائدين من إيران بشاحنة ودراجة نارية في غرب أفغانستان، في واحد من أسوأ الحوادث خلال السنوات الأخيرة.