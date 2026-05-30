الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لـ13 قرية في جنوب لبنان وشرقه

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الجيش الإسرائيلي السبت إنذارات جديدة لإخلاء 13 قرية في جنوب لبنان وشرقه، مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية رغم وقف معلن لإطلاق النار.

وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة غداة عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية مباشرة في واشنطن، وقبل مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، هي الجولة الرابعة منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 17 نيسان/أبريل، ويبرر كل طرف هجماته بما يقول إنها انتهاكات يرتكبها الطرف الآخر.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس بداية إلى إخلاء سبع قرى في جنوب لبنان والبقاع هي (ميفدون وشوكين وزبدين وجديدة أنصار والزرارية ومزرعة كوثرية الرز ومشغرة).

معلنا أنه "في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وفي وقت لاحق، أصدر إنذارات بإخلاء ست قرى جنوبية أخرى، هي (المروانية، واللوبية، وميدون، وأنصارية، وزفتا، وتفاحتا).

في المقابل، أعلن حزب الله المدعوم من إيران في بيانين منفصلين أنه استهدف كريات شمونة بهجوم صاروخي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين".

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه نصب كمينا لقوة إسرائيلية قرب بلدة الغندورية في جنوب لبنان وأجبرها على الانسحاب.

ودخل وقف لإطلاق النار الذي كان يفترض أن يوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من طهران حيز التنفيذ رسميا في 17 نيسان/أبريل، لكنه لم يُحترم فعليا.

فيما تصر إيران على إدراج لبنان ضمن أي اتفاق مع الولايات المتحدة ينهي الحرب الأوسع التي اندلعت في المنطقة في شباط/فبراير.

ودخل حزب الله الحرب الإقليمية بعدما أطلق صواريخ على إسرائيل مطلع آذار/مارس ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في ضربات أميركية إسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 3355 شخصا على الأقل منذ الثاني من آذار/مارس، في حصيلة تُظهر زيادة قدرها 31 قتيلا مقارنة بتلك المعلنة الخميس.