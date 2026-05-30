ذبح أكثر من 1700 أضحية في مسالخ أربيل خلال أيام عيد الأضحى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت بيانات المسالخ الحديثة في محافظة أربيل، ذبح 1379 رأساً من المواشي الصغيرة والكبيرة في المسلخ الحديث بأربيل خلال الأيام الأربعة لعيد الأضحى المبارك.

وبحسب الإحصائيات، بلغ عدد المواشي الصغيرة (الأغنام والماعز) 1113 رأساً، فيما وصل عدد المواشي الكبيرة (الأبقار والعجول) إلى 266 رأساً.

وفي مقارنة مع عيد الأضحى لعام 2025، سجل المسلخ الحديث ذبح 1461 رأساً من المواشي، توزعت بين 1191 رأساً من المواشي الصغيرة و270 رأساً من المواشي الكبيرة.

كما أظهرت بيانات مسلخ مێگەل ذبح 395 رأساً من المواشي خلال الفترة نفسها، منها 100 رأس من المواشي الصغيرة و295 رأساً من المواشي الكبيرة.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الأضاحي التي تم ذبحها في المسلخ الحديث ومسلخ مێگەل خلال أيام عيد الأضحى إلى 1774 رأساً من المواشي الصغيرة والكبيرة.