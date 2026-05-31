طقس العراق: موجة ارتفاع جديدة في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، مرجحةً تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ترافقها أجواء غائمة جزئياً في عدة مناطق.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي، أن طقس يوم غدٍ الاثنين سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مؤكدة أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً عاماً في معظم المحافظات.

وبحسب البيان، فإن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الاثنين ستسجل تباoutputاً ملحوظاً بين شمال البلاد وجنوبها؛ حيث تسجل السليمانية أدنى معدل بـ 31 درجة مئوية، تليها دهوك بـ 32، وأربيل بـ 33، ونينوى وكركوك بـ 35، والأنبار بـ 37 درجة. وفي المناطق الوسطى تسجل محافظات صلاح الدين وديالى وبابل 38 درجة، في حين تقترب العاصمة بغداد وكربلاء المقدسة وواسط من عتبة الأربعين بتسجيلها 39 درجة مئوية.

وأشار التقرير إلى أن المحافظات الجنوبية ستشهد الأجواء الأشد حرارة، حيث تسجل الديوانية 40 درجة، والنجف الأشرف 41، وذي قار 42، بينما تصدرت محافظات ميسان والمثنى والبصرة أعلى معدلات الحرارة بـ 43 درجة مئوية.

وحول الحالة الجوية لبقية الأسبوع، توقعت الهيئة أن يكون طقس يوم الثلاثاء صحواً مع بعض الغيوم، مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع الطفيف مقارنة باليوم السابق، لتستقر المؤشرات الحرارية يوم الأربعاء دون تغيير يذكر.

واختتمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى طقس يوم الخميس المقبل، مبينة أنه سيكون صحواً بشكل عام في معظم أنحاء البلاد، مع فرص لتحوله إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، وسط استقرار لدرجات الحرارة بمعدلاتها المسجلة في الأيام السابقة.