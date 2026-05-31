نتنياهو: السيطرة على قلعة الشقيف "تغيير جذري" في المعركة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف في جنوب لبنان تمثل "تغييرًا جذريًا" في مسار العمليات العسكرية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأضاف نتنياهو، خلال كلمة تناول فيها التطورات الميدانية، أن القوات الإسرائيلية "عادت اليوم إلى الشقيف"، في إشارة إلى المنطقة التي شهدت خلال السنوات الماضية مواجهات متكررة على الحدود اللبنانية.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي تمكن، وفق قوله، من قتل نحو 700 عنصر من حزب الله خلال الشهر الأخير، معتبرًا أن العمليات العسكرية الجارية حققت نتائج ميدانية مهمة.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية، وتواصل العمليات الإسرائيلية في عدد من المناطق جنوب لبنان.





