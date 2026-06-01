قاليباف: "الحصار البحري" وتصاعد جرائم الاحتلال في لبنان دليل على تنصل واشنطن من اتفاق وقف إطلاق النار

أربيل (كوردستان24)- اتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الولايات المتحدة بعدم الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن الأوضاع الميدانية في لبنان تكشف حقيقة التوجهات الأمريكية.

"جرائم حرب" وحصار بحري

وفي تغريدة له على منصة "إكس"، أكد قاليباف أن ما وصفه بـ "الحصار البحري" وتصاعد وتيرة "جرائم الحرب" التي يرتكبها الكيان الصهيوني في لبنان، يمثلان دليلاً قاطعاً على عدم امتثال الجانب الأمريكي لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تأتي في ظل صمت دولي وغطاء سياسي.

تحذيرات من "دفع الثمن"

وفي لهجة تحمل تهديداً مبطناً، شدد المسؤول الإيراني على أن "لكل خيار ثمناً، وأن الفاتورة ستُدفع عاجلاً أم آجلاً"، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته بأن "الأمور ستتخذ مسارها الصحيح وتتضح معالمها في نهاية المطاف".

وتأتي تصريحات قاليباف في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، بالتزامن مع التقارير التي تتحدث عن تعثر جهود الاستقرار في الجنوب اللبناني، وسط تبادل للاتهامات بين القوى الإقليمية والدولية حول المسؤولية عن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.