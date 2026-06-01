الإفراج عن 28 مقاتلة من "وحدات حماية المرأة" (YPJ) في الحسكة

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ الحسكة، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أنه من المقرر الإفراج اليوم عن عدد من المقاتلات التابعات لـ "وحدات حماية المرأة" (YPJ)، واللواتي كنّ محتجزات لدى القوات الحكومية.

وصرح محافظ الحسكة، نور الدين عيسى، لـ "كوردستان 24" بأن قافلة المفرج عنهن من عضوات الوحدات ستصل وتدخل مدينة الحسكة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار مراسل "كوردستان 24" في الحسكة إلى أن المجموعة المقرر إطلاق سراحها تضم 28 مقاتلة. وطبقاً للقوائم والبيانات التي حصلت عليها الشبكة، فإن معظم هؤلاء النسوة جرى اعتقالهن في منتصف شهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي (تحديداً في تاريخ 17-1-2026)، وينتمين إلى مناطق جغرافية مختلفة مثل: عفرين، وكوباني، وقامشلو، والطبقة، والحسكة.

وجاء في بيان رسمي أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود والمساعي المستمرة لترسيخ الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي والاجتماعي في المنطقة، ومن المؤمل إتمام عملية نقل وتسليم المفرج عنهن بالكامل خلال الساعات المقبلة.

وبالتزامن مع قرار الإفراج، شددت الجهات المعنية والأمنية على ضرورة التعبير عن الفرح والابتهاج بطريقة مسؤولة؛ حيث دعت ذوي المفرج عنهن وعموم المواطنين إلى تجنب إطلاق العيارات النارية ابتهاجاً والالتزام التام بالتعليمات والقوانين المرعية، حرصاً على سلامة المواطنين ومنعاً لأي إخلال بالوضع الأمني والهدوء في المدينة.