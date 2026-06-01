حلبجة.. بدء توزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين والمتقاعدين المشمولين

أربيل (كوردستان24)- وجهت رئاسة بلدية حلبجة تنويهاً رسمياً إلى الموظفين، والمعلمين، والمتقاعدين الذين يمتلكون أوامر رسمية لتخصيص قطع الأراضي السكنية منذ عام 2005 ولم يستفيدوا من هذا الاستحقاق حتى الآن.

وأعلنت رئاسة بلدية حلبجة، اليوم الاثنين 1 حزيران/يونيو 2026، عن بدء عملية توزيع قطع الأراضي على نحو 500 شخص من هذه الفئات والشرائح المشمولة. ودعت المديرية كافة الموظفين والمعلمين والمتقاعدين الواردة أسماؤهم في القائمة والذين أكملوا معاملات استحقاقهم بنجاح، إلى الحضور يوم الاثنين المقبل، 8 حزيران/يونيو 2026، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً في قاعة "مصطفى زلمي"، لإجراء القرعة العلنية لتحديد مواقع قطع أراضيهم السكنية.

وفي جانب آخر من البيان، حذرت بلدية حلبجة كافة الموظفين والمتقاعدين المشمولين الذين لم يستكملوا معاملات استحقاقهم الإدارية والقانونية حتى الآن، داعيةً إياهم إلى مراجعة قسم الأملاك بالبلدية في أسرع وقت لإنجاز معاملاتهم؛ وبخلاف ذلك، لن يتم إدراج أسمائهم مطلقاً في قرعة توزيع الأراضي وسيفقدون حقهم في الاستلام والتخصيص.

وبخصوص هذا الملف الخدمي، صرح المتحدث باسم بلدية حلبجة، فرحان عزت، لـ "كوردستان 24" قائلاً: "يوم الاثنين المقبل، 8 حزيران 2026، ستنطلق المرحلة الأولى لتوزيع قطع الأراضي على الموظفين في حلبجة"، مبيناً أن 137 شخصاً سيستفيدون في هذه المرحلة من استلام قطع الأراضي عبر نظام القرعة العلنية لضمان الشفافية.

وأشار فرحان عزت إلى أن محافظة حلبجة تضم أكثر من ثمانية آلاف موظف مسجل ومستوف للشروط للحصول على قطع أراضٍ سكنية، وسيتم التوزيع عليهم عبر عدة مراحل متتالية، لافتاً إلى أن الأراضي المقرر توزيعها تقع في المقاطعة 31 باموك، والمقاطعة 24، وحسن آوا.

وكان رئيس بلدية حلبجة، سلام بلال، قد صرح في وقت سابق لـ "كوردستان 24" بأن هناك 8 آلاف و118 شخصاً في حلبجة يمتلكون حق الحصول على قطع الأراضي، وستبدأ عملية التوزيع عبر نظام القرعة تباعاً.

يُذكر أنه في تاريخ 27 آذار/مارس 2024، وخلال اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، وبأمر وتوجيه مباشر من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صدر قرار رسمي بتوزيع قطع الأراضي السكنية على كافة الموظفين والمستحقين الذين لم يستفيدوا من التخصيصات السابقة في عموم الإقليم.