نيجيرفان بارزاني ومثنى السامرائي يبحثان الأوضاع السياسية في العراق

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الاثنين 1 حزيران/يونيو 2026، رئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع السياسية العامة في البلاد، وأهمية استكمال تشكيل الحكومة الاتحادية وشغل الحقائب الوزارية الشاغرة، إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة. وأكد الطرفان في هذا السياق على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين القوى والأطراف السياسية المختلفة بما يخدم المصلحة العامة ويصون الاستقرار.

وشكلت العلاقات الثنائية بين أربيل وبغداد محوراً آخر للقاء؛ حيث تم التأكيد على ضرورة معالجة وحل كافة القضايا والملفات العالقة بين الحكومتين عبر قنوات الحوار والتفاهم المتبادل، وبما يحفظ مصالح الجميع ويضمن استقرار البلاد.

وتطرق اللقاء كذلك إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.