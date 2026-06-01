غورسيل تيكين لـ "كوردستان 24": حل القضية الكوردية ركيزة أساسية لقوة تركيا ومستقبل الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس فرع إسطنبول لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض (CHP)، غورسيل تيكين، على ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الكوردية في أسرع وقت ممكن، معتبراً أن هذا الملف لا يقتصر على الشأن الداخلي التركي بل يرتبط بمستقبل البلاد ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وقال تيكين في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، إن تسوية هذا الملف وتأمين الاستقرار سيضعان تركيا في موقع إقليمي ودولي قوي جداً، داعياً كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه هذه القضية الوطنية والتعاون المشترك للوصول إلى سلام دائم وشامل يخدم مصالح الجميع.

وفيما يتعلق بالأوضاع والخلافات الداخلية لحزب الشعب الجمهوري، أشار تيكين إلى ضرورة تحديد موعد محدد خلال الأيام القليلة المقبلة لعقد المؤتمر العام للحزب، متوقعاً أن يتم تنظيم وعقد المؤتمر العام في غضون الأشهر الستة المقبلة لحسم المسائل الداخلية.