فيضانات الفرات تُخرج جسوراً عن الخدمة وتوقف مشروع ماء في الأنبار ورفع حالة الطوارئ

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات المحلية في محافظة الأنبار، اليوم، خروج ثلاثة جسور عن الخدمة وتوقف مشروع ماء "سعدة" في قضاء القائم، نتيجة ارتفاع مناسيب مياه نهر الفرات عقب موجة فيضانية واردة من الجانب السوري.

وذكرت الجهات المعنية أن جسور (الحويجة، البيضة، والدغيمة) خرجت عن الخدمة بعد غمر المياه الطرق المؤدية إليها، ما تسبب في اضطراب حركة التنقل بين عدد من الأقضية في المنطقة الغربية من المحافظة.

كما أدى ارتفاع منسوب المياه إلى توقف مشروع ماء "سعدة"، في وقت باشرت فيه الفرق الفنية اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الخلل وضمان استمرار تزويد المواطنين بالمياه وتقليل الأضرار المحتملة.

وفي السياق ذاته، فعّلت قيادة شرطة الأنبار “المقر المسيطر لإدارة الأزمات والكوارث” منذ يوم أمس الأحد، مع تعزيز المناطق المتضررة بزوارق نهرية، وفرق غواصين، وآليات الدفاع المدني، إلى جانب قوات حفظ القانون، بهدف السيطرة على الوضع وتأمين المناطق القريبة من مجرى النهر.

وكان محافظ الأنبار، عمر مشعان دبوس، قد وجّه في 26 أيار/مايو قيادتي عمليات الأنبار والجزيرة إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر على امتداد مجرى نهر الفرات، من منطقة حصيبة وصولاً إلى سد حديثة.

وفي وقت سابق، سجلت مديرية الموارد المائية في الأنبار ارتفاعاً في خزين بحيرة سد حديثة نتيجة الإطلاقات المائية الواردة من دول المنبع، في حين أشارت وزارة الموارد المائية إلى عدم تسجيل ارتفاعات “غير اعتيادية” في منسوب النهر، رغم التحذيرات السورية بشأن ارتفاع المياه بنحو مترين فوق المعدلات الطبيعية.