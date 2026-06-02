الزيدي يشيد بقرار "كتائب الإمام علي" فك ارتباطها بالحشد الشعبي

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أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، بالخطوة المسؤولة التي اتخذتها قيادة "كتائب الإمام علي" بفك ارتباطها بتشكيلات الحشد الشعبي والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية.

وأكد الزيدي في بيان رسمي، أن هذه المبادرة التي قادها شبل الزيدي تعبر عن إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، وتأتي في إطار العمل الوطني المشترك الرامي إلى تعزيز سيادة العراق وتعضيد دور القوات المسلحة بتشكيلاتها المختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تتوافق تماماً مع توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتنسجم مع نصوص الدستور العراقي وأولويات المنهاج الوزاري للحكومة، مشيراً إلى أنها ترسخ وضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة على أن هذا القرار سيسهم بشكل مباشر في تعزيز السيادة الوطنية، وتقوية بيئة العمل والاستثمار ومشاريع التنمية في البلاد، بما يرفع من فرص الازدهار الاقتصادي.

واختتم الزيدي بيانه بالتأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة يحفظ مكاسب الأمن والاستقرار المتحققة، والتي دفع العراقيون لأجلها دماءً زكية وتضحيات غالية.