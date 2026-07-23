روبيو: ايران ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمرت في نهجها الحالي

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أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن السياسة الخارجية لبلاده في عهد الرئيس دونالد ترامب تجاه طهران ترتكز على مبدأ "العين بالعين"، محذراً من أن إيران ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا ما استمرت في نهجها الحالي.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء على هامش اجتماع دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، قال روبيو إن المؤشرات تفيد بأن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق في الوقت الراهن، لكنها قد تكون "مستعدة لذلك قريباً"، مشيراً إلى أن واشنطن تظل ملتزمة بالوصول إلى اتفاق يضمن إخلاء إيران تماماً من الأسلحة النووية.

وأضاف الوزير الأميركي أنه رغم خطاب القوة الذي تتبناه طهران، إلا أنها "تعاني معاناة مهولة" نتيجة الضغوط الممارسة عليها، مؤكداً أن هذه المعاناة ستستمر ما لم يتغير السلوك الإيراني.

وفي ملف الطاقة النووية المدنية، كشف روبيو عن سعي الولايات المتحدة لتكون "الشريك المفضل" دولياً في هذا المجال. وأشار إلى أن أي اتفاقيات نووية مستقبلية، بما في ذلك الاتفاقات المحتملة مع المملكة العربية السعودية أو دول أخرى، ستتضمن ضمانات صارمة وسيجري عرضها على الكونغرس الأميركي لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الأمنية.

وفي سياق آخر، شن وزير الخارجية الأميركي هجوماً لاذعاً على المحكمة الجنائية الدولية، واصفاً بعض القائمين عليها بـ"المجانين والمختلين عقلياً". وجدد روبيو التأكيد على موقف واشنطن الثابت برفض الانضمام للمحكمة، مشدداً على أن ولايتها القضائية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُطبق على الولايات المتحدة الأميركية.