مرور أربيل: تمديد قرار تخفيض الغرامات المرورية بنسبة 20% لستة أشهر إضافية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم مديرية مرور أربيل عن تمديد العمل بقرار تخفيض وإعفاء الغرامات المرورية بنسبة 20% لستة أشهر إضافية، مراعاة للظروف المالية للمواطنين والسائقين، مشيراً إلى أن نسبة التخفيض تطبق تلقائياً عبر النظام الإلكتروني.

وصرح المتحدث باسم مديرية مرور أربيل، العقيد هيمن، لـ "كوردستان 24"، اليوم الخميس 23 تموز 2026، بأن قرار تخفيض الغرامات المرورية صدر أصلًا عام 2023 بتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وجرى تمديده عدة مرات. وأشار إلى أن هذه هي المرة السادسة التي يُقر فيها تمديد العمل بالقرار، حرصاً على التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على السائقين والمواطنين.

وأضاف العقيد هيمن: "تلقينا توجيهات رسمية من وزير الداخلية بمواصلة العمل بالقرار لستة أشهر إضافية؛ حيث يستفيد السائق من خصم 20% من القيمة الإجمالية للمخالفات ويدفع 80% منها فقط، ويقوم النظام الإلكتروني باحتساب التخفيض وتطبيق نسبة الـ 20% تلقائياً دون الحاجة لإجراءات إدارية تعقيدية".

ودعا الناطق باسم المرور السائقين إلى الالتزام بقوانين وأنظمة السير وتجنب ارتكاب المخالفات، قائلًا: "إن المخالفة المرورية هي المسبب المباشر للحوادث والإصابات على الطرقات، لذا نهيب بالجميع الالتزام بضوابط السلامة حفاظاً على أرواحهم وتفادياً لفرض الغرامات".

يُذكر أنه عقب صدور قرار التمديد، شهدت مديرية مرور أربيل مراجعة أعداد كبيرة من المواطنين والسائقين من إقليم كوردستان ومختلف المحافظات العراقية في الوسط والجنوب للاستفادة من نسبة التخفيض وتسوية المخالفات المترتبة على مركباتهم.



