أربيل وبغداد تتفقان على استئناف عمل شركات النفط الأجنبية في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير الثروات الطبيعية كمال محمد صالح، يرافقه ممثلو عدد من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، بحضور وزيري الخارجية والنفط، ورئيس أركان الجيش.

واستمع الزيدي الى شرح مفصل عن ظروف عمل الشركات النفطية، في ظل الأحداث الأخيرة الناجمة عن الحرب التي شهدتها المنطقة، فضلاً عن تقديم رؤية متكاملة بشأن استئناف تلك الشركات لعملها بأسرع وقت ممكن.

ووجّه رئيس الوزراء الاتحادي بتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في تأمين عمل الشركات النفطية العاملة في الإقليم.

مشيراً إلى أنّ "الضرر الذي لحق بالعراق نتيجة توقف تصدير النفط عبر مضيق هرمز كان كبيراً، ما يتطلب مضاعفة الجهود لتعويض ذلك الضرر عبر معالجة المشكلات التي تعيق زيادة الإنتاج".

كما وجُه باستئناف الشركات النفطية في إقليم كوردستان عملها اعتباراً من يوم غد، مؤكداً على العمل المشترك وتوفير البيئة المناسبة والمستلزمات الأساسية.